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Макарова проиграла Корне в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»

16 октября 2017, понедельник. 16:09 Теннис

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Уроженка Москвы дважды подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ализе 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Корне поспорит с победительницей матча Мария Шарапова (Россия, WC) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8).

Кубок Кремля (ж) 2017. 1-й круг
16 октября 2017 года, понедельник. 14:30 МСК
Екатерина
Макарова
Ализе
Корне
3:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ализе Корне Екатерина Макарова Кубок Кремля
Новости. Теннис
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