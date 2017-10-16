Макарова проиграла Корне в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Уроженка Москвы дважды подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ализе 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Корне поспорит с победительницей матча Мария Шарапова (Россия, WC) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 8).