Рыбакина сыграет с Бегу, Вихлянцева — с Канепи, Монова — с Гёргес в Москве

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке «ВТБ Кубок Кремля». В основную сетку соревнований в Москве через отборочный турнир прошли две россиянки — Елена Рыбакина и Полина Монова.
«ВТБ Кубок Кремля». Москва. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Елена Рыбакина (Россия, Q) — Ирина Бегу (Румыния).
Вера Лапко (Беларусь, Q) — Марина Заневская (Бельгия).
Наталья Вихлянцева (Россия) — Кайя Канепи (Эстония, Q).
Полина Монова (Россия, Q) — Юлия Гёргес (Германия, 7).