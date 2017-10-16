Стаховский вышел во второй круг турнира в Антверпене, обыграв Доналдсона

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг турнира в Антверпене. В стартовом матче Стаховский в двух сетах обыграл американца Джареда Доналдсона со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Матч продолжался 1 час 28 минут. Стаховский 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Доналдсона 5 эйсов и 2 ошибки на подаче.

Результаты других матчей 1-го круга

Иво Карлович (Хорватия) — Гидо Пелья (Аргентина) — 3:6, 7:5, 7:6 (12:10).

Рубен Бемельманс (Бельгия) — Петер Гоёвчик (Германия) — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Жюльен Беннето (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:4, Rt.