В 14:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют представительница Словакии Магдалена Рыбарикова (8) и россиянка Мария Шарапова (WC). Соперницы встречались в 2015 году на турнире в Акапулько. Победу в том матче одержала Мария со счётом 6:1, 4:6, 6:2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Рыбарикова — Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля».

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит с представительницей Франции Ализе Корне.