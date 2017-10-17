Монова проиграла Гёргес в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Полина Монова (Q) не смогла пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях проиграв представительнице Германии Юлии Гёргес (7) со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Хозяйка кортов совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Гёргес поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Турнир завершится 22 октября.