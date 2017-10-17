Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Монова проиграла Гёргес в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»

17 октября 2017, вторник. 14:26 Теннис

Российская теннисистка Полина Монова (Q) не смогла пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях проиграв представительнице Германии Юлии Гёргес (7) со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Хозяйка кортов совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Гёргес поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Турнир завершится 22 октября.

Кубок Кремля (ж) 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 13:00 МСК
Юлия
Гёргес
Полина
Монова
6:0 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Гёргес Кубок Кремля
Новости. Теннис
17 октября 2017, вторник
14:26 Монова проиграла Гёргес в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»
14:24 Ван Эйтванк обыграла Томлянович и может встретиться с Кербер в Люксембурге
14:13 Росол: тай-брейк — это всегда 50 на 50, мне повезло больше
14:11 Вихлянцева победила Канепи и сыграет с Весниной на «ВТБ Кубок Кремля»
13:07 Кравчук в трёх сетах проиграл Росолу в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»
13:02 14 эйсов помогли Бертенс обыграть Аллертову на турнире в Люксембурге
13:01 Чакветадзе: на Шарапову повлияет перелёт из Китая, он был сложный
12:51 Лапко победила Заневскую на старте «ВТБ Кубок Кремля»
12:26 Как выступит Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля»?
12:16 Чесноков: если Кербер не дура, то сама точно дала бы Шараповой «уайлд-кард»
11:26 Янчук: все хотят, чтобы Шарапова победила на «ВТБ Кубок Кремля»
11:03 Селиваненко: матч Шараповой с Рыбариковой будет непростым для обеих теннисисток
10:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Рыбарикова — Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля»
10:28 Тарпищев: после игры, которую Шарапова показала в Китае, жду её победы в Москве
10:27 Чилич, Бердых и Андерсон вошли в число кандидатов на приз «Любимцу болельщиков»
09:42 Путинцева: о Первушиной знала лишь то, что она была одной из сильнейших юниорок
09:03 Мертенс: на игру пришёл мой отец, так что я чувствовала дополнительную мотивацию
05:45 Кузнецов: ключом к победе стали очки, которые мы выигрывали при счёте «ровно»
02:34 Донской: мы с Кузнецовым прилично играли в важные моменты
00:51 Собкин: Рублёву в паре ещё есть чему поучиться
16 октября 2017, понедельник
23:28 Виттёфт вышла во второй круг турнира в Люксембурге, обыграв Лепченко
23:12 Рублёв квалифицировался в Next Gen ATP Finals в Милане
22:54 Макарова: я немного привыкла к проигрышам на ранних этапах домашнего турнира
22:48 Корне: если буду играть, как с Макаровой, смогу победить любого соперника
22:28 Хаддад-Майя вышла во второй круг турнира в Люксембурге, обыграв Флипкенс
21:55 Стаховский вышел во второй круг турнира в Антверпене, обыграв Доналдсона
21:39 Первушина не смогла выйти во 2-й круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»
21:00 Макарова, Габашвили и Сафиуллин покинули Кубок Кремля. Фотообзор дня
20:54 Саснович вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Бабош
20:35 Соболенко: играть против Марии Шараповой было что-то невероятное!
20:16 Габашвили проиграл Бублику на старте турнира «ВТБ Кубок Кремля»
19:08 Пара Лыкина/Монова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»
18:54 Цуренко вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Макхэйл
18:19 Из-за Шараповой на «ВТБ Кубок Кремля» изменили акцию «Первые дни бесплатно»
17:56 Бхамбри вышел во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Сафиуллина
17:42 Веснина: не уверена, что смогу написать книгу, как Шарапова
16:47 Рыбакина сыграет с Бегу, Вихлянцева — с Канепи, Монова — с Гёргес в Москве
16:38 Мертенс разгромила Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Люксембурга
16:16 Клейбанова уступила Канепи в финале квалификации «ВТБ Кубок Кремля»
16:09 Макарова проиграла Корне в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»
15:52 Донской и Кузнецов победили Кравчука и Рублёва на «ВТБ Кубок Кремля»
15:39 Контавейт разгромила Чепелову на старте турнира в Люксембурге
15:37 Севастова: на «ВТБ Кубок Кремля» у всех настроение как в Рождество
14:57 Веснина: я попросила «уайлд-кард» на турнир в Гонконге, так как забыла заявиться
14:34 Села: нам с Чоричем не удалось показать свой лучший уровень игры
Все новости RSS
Партнерский контент