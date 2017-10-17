Долгополов не смог выйти во второй круг турнира в Антверпене

Украинский теннисист Александр Долгополов (8) не сумел пробиться во второй круг турнира в Антверпене, в двух партиях проиграв представителю Швейцарии Генри Лааксонену со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. Уроженец Киева трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Антверпене Лааксонен поспорит с представителем Франции Жюльеном Беннето.