Мутко: думаю, всё в матче Шарапова — Рыбарикова будет хорошо

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» между россиянкой Марией Шараповой и словачкой Магдаленой Рыбариковой. На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира стала победительницей турнира в Тяньцзине.

«Если Шарапова будет играть так, как последний финал… Это был фантастический матч. Думаю, всё будет хорошо. Самое главное, что она здесь, она в строю», — сказал Мутко.

Посмотреть видео со словами Виталия Мутко можно в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Галины Козловой.