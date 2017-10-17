15 эйсов не спасли Истомина от поражения в матче с Сугитой в Стокгольме

Японец Юити Сугита (7) пробился во второй круг турнира в Стокгольме, одолев представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 55 минут. Юити трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Сугита поспорит с победителем матча Норберт Гомбош (Словакия) — Маркос Багдатис (Кипр).

Стокгольм. Мужчины. Первый круг

Жереми Шарди (Франция) — Алессандро Джаннесси (Италия) — 6:0, 7:5.