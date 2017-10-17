Елгин и Медведев вышли в четвертьфинал «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

Российские теннисисты Михаил Елгин и Даниил Медведев пробились в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли представителей Казахстана Александра Бублика и Михаила Кукушкина со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Елгин и Медведев поспорят с победителями матча Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) / Денис Молчанов (Украина, 3) — Аслан Карацев (Россия) / Ричард Музаев (Россия).