Рыбарикова: о Корне подумаю завтра, пока хочу насладиться победой над Шараповой

Словачка Магдалена Рыбарикова, победившая россиянку Марию Шарапову в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 7:6 (7:3), 6:4, поделилась своими эмоциями и ожиданиями от встречи со следующей соперницей, француженкой Ализе Корне.



«Не знаю, кто мой почитатель, который выкрикивал моё имя. Что касается следующего матча, то мне предстоит игра с Корне, она совершенно другая соперница в сравнении с Марией, но об этой игре я буду думать завтра, а пока хочу насладиться этой победой», — рассказала Рыбарикова после игры в интервью на корте.