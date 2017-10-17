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Рыбарикова: о Корне подумаю завтра, пока хочу насладиться победой над Шараповой

17 октября 2017, вторник. 17:22 Теннис

Словачка Магдалена Рыбарикова, победившая россиянку Марию Шарапову в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 7:6 (7:3), 6:4, поделилась своими эмоциями и ожиданиями от встречи со следующей соперницей, француженкой Ализе Корне.

«Не знаю, кто мой почитатель, который выкрикивал моё имя. Что касается следующего матча, то мне предстоит игра с Корне, она совершенно другая соперница в сравнении с Марией, но об этой игре я буду думать завтра, а пока хочу насладиться этой победой», — рассказала Рыбарикова после игры в интервью на корте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ализе Корне Мария Шарапова Кубок Кремля
Новости. Теннис
17 октября 2017, вторник
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