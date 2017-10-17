Джере одолел Лоренци на старте турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Серб Ласло Джере пробился во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», вырвав победу у итальянца Паоло Лоренци (7) — 4:6, 7:6 (11:9), 6:4. На тай-брейке у Лоренци был один матчбол на приёме при счёте 6:5. В решающей партии он сразу сделал брейк, но проиграл пять из шести следующих геймов.



Поединок продолжался 2 часа 52 минуты. Джере 6 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Лайовича 4 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.



За выход в четвертьфинал Джере сразится либо с боснийцем Мирзой Башичем, либо со словенцем Блажем Кавчичем.