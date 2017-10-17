Музаев и Карацев уступили Кабалю и Молчанову в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»

Получившие от организаторов «уайлд-кард» россияне Ричард Музаев и Аслан Карацев не смогли одолеть третьих сеяных колумбийца Хуан-Себастьяна Кабаля и украинца Дениса Молчанова в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» в мужском парном разряде. Кабаль и Молчанов взяли верх в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1. В первой партии у россиян было два сетбола на приёме при счёте 5:4.



Матч продолжался 1 час 11 минут. Кабаль и Молчанов 5 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету Карацева и Музаева 4 эйса, 1 двойная и 5 упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Кабаль и Молчанов сыграют с другим российским дуэтом — Михаилом Елгиным и Даниилом Медведевым.