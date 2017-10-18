Цуренко в трёх сетах победила Вандевей во втором круге «ВТБ Кубок Кремля»

Американская теннисистка Коко Вандевей (2) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в трёх партиях проиграв представительнице Украины Лесе Цуренко со счётом 5:7, 6:1, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Коко 8 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса. 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Цуренко поспорит с представительницей Германии Юлией Гёргес (7).