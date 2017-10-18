Тарпищев: я просил WTA поставить матч Шараповой на среду. Нам не пошли навстречу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о причинах поражения россиянки Марии Шараповой от словачки Магдалены Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

«Нам не пошла навстречу женская теннисная ассоциация, потому что я просил поставить её матч на среду. Это нереальные условия. Она прилетела в пять утра в понедельник и должна была играть с листа. Абсурд полный. Но они отказались и вообще первоначально ставили её матч на 8 вечера. А это был бы час ночи в Пекине. Я еле уговорил поставить матч на 14:30. Это хотя бы 19:30 в Китае. Вообще, для нормального человека акклиматизация заканчивается на 12-й день, но теннисисты все «ненормальные».

Ну а кроме того, изначально ей попался неудобный соперник. Она много играет резаными и много мячей с высоким отскоком. А у Шараповой атакующий теннис. Она играет по восходящему мячу. Но если ты не играла на корте и не чувствуешь отскока, то будет так, как у неё и получилось. Она немыслимо много ошибалась с приёма второго мяча и немыслимо много на резаном, когда мяч отскакивал вниз. И то она могла выиграть, например на тай-брейке повела 2:0», — ответил Тарпищев на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.