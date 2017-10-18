Рыбарикова не смогла завершить матч с Корне на «ВТБ Кубок Кремля» из-за травмы

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, накануне обыгравшая Марию Шарапову, не смогла завершить матч второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» против француженки Ализе Корне. Восьмая сеяная Рыбарикова проиграла первый сет со счётом 1:6 и отказалась от продолжения борьбы из-за травмы правого бедра. Соперницы провели на корте 32 минуты. Рыбарикова 1 раз подала навылет и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Корне 3 брейка и 2 ошибки на подаче.

За выход в полуфинал Корне сыграет с победительницей российского дерби Наталья Вихлянцева— Елена Веснина (3).