Медведев: в третьем сете при счёте 0:3 думал пожать Кузнецову руку и отказаться

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» над соотечественником и товарищем по национальной сборной Андреем Кузнецовым со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6).

«Мы с Андреем не так часто тренировались, всё-таки это мой первый год в туре, мы в основном играли разные турниры. В этом плане можно сказать, что для нас обоих этот матч был, в принципе, как обычный матч на ATP-турнире и какого-то особого антуража вокруг этого не было. Единственное — это было в Москве, и это было своеобразно.

У меня в середине третьего сета защемило спину, заблокировало полностью. Я очень хорошо начал матч, я сменил ракетки после неудачи в последних турнирах, и здесь очень хорошо тренировался и очень хорошо себя чувствовал. И мне было нереально досадно, что у меня такое случилось со спиной. Самое смешное, что в третьем сете при счёте 0:3 и 0:30, когда мне кидали мячи, я вообще думал: может, пожать ему руку и отказаться? Я был очень близок к этому. Но решил: ладно, лучше уж проиграю — 0:6. Всё-таки я при своих трибунах, смотрят друзья, не буду отказываться, уходить с корта. Не знаю, каким образом, но мне чуть-чуть повезло — он отдал два гейма и при счёте 2:3 у меня отпустило спину. И я считаю, что дальше мы оба показали очень хороший теннис в концовке», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.