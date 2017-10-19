Вихлянцева: во 2-м сете мне удалось получше приноровиться к подаче Весниной

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу над соотечественницей Еленой Весниной со счётом 7:6 (7:3), 6:4 и выход в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», где ей предстоит встреча с француженкой Ализе Корне.

«Сегодня мне удалось собраться. Был очень высокий процент первой подачи, было большое количество эйсов, но также при этом ноль двойных ошибок. Я очень рада таким показателям и надеюсь, что у меня получится так же собраться и завтра на игру, абстрагироваться, настроиться на подачу. И когда идёт первая подача, когда идёт игра, то конечно уже с каждым розыгрышем появляется уверенность, и мне удаётся выигрывать.

Перед нами все матчи играли по три сета, получилось долгое ожидание нашего матча, но я знала, что матч будет поздно. Я просто готовилась, настраивалась. Я пришла на корты в 12, может быть, нужно было выйти, погулять, как-то забыть об этом. А потом так получилось, что я думала, что у Кузнецова с Медведевым будет два сета, потом оказалось, что три сета. Но всё равно мы в равных условиях. И для Лены это тоже было долгое ожидание, и для меня. Я стараюсь помнить о том, что когда тебе какие-то условия не нравятся, нужно думать о том, что не только тебе они плохи. И сопернику тоже может быть что-то не нравится.

Елена подавала неудобно для меня, она хорошо играла. Конечно, она опытный игрок, олимпийская чемпионка. Я ожидала, что мне будет тяжело. Но во втором сете мне удалось получше приноровиться к её подаче, угадывать, может быть, какое-то движение ногами. И когда мне удалось сделать брейк… Конечно, из 11 брейк-пойнтов во втором сете реализовать всего один – это очень мало, но у Лены вообще не было брейк-пойнтов. Так что сегодня мы обе очень хорошо подавали и, когда мне удалось сделать брейк во втором сете, я поняла, что мне нужно просто продолжать подавать и победа будет у меня», — передаёт слова Вихлянцевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.