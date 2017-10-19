Веснина: Вихлянцева провела один из своих лучших матчей в этом сезоне

Российская теннисистка Елена Веснина (3) прокомментировала поражение от соотечественницы Натальи Вихлянцевой в матче 2-го круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

«Нельзя сказать, что я была недовольна своей игрой, скорее мне было просто тяжело играть на приёме. В геймах на своей подаче Наташа действовала невероятно удачно, я давно не видела, чтобы соперница подавала 90% первых подач со скоростью 180-185 км/ч, рисковала, но при этом всё попадала. Психологически было тяжело. В розыгрышах я её превосходила и прекрасно понимала, что мне нужно было затягивать её в длинный обмен ударами и растаскивать по корту. Головой я всё прекрасно понимала, но сложно было исполнить, потому что были проблемы с приёмом. Сама подавала я неплохо на протяжении всего матча, но местами не удалось реализовать своё преимущество.

Честно говоря, я не была готова к такому успеху Наташи. Весь матч она выиграла действительно за счёт подачи. Бывают такие матчи, когда соперницы играют примерно на равных, но по отдельным элементам, статистическим показателям кто-то побеждает. Конечно, сегодня моя соперница превзошла меня на голову. У неё сегодня получалось практически всё, у нее был очень удачный день. Думаю, Наташа провела один из своих лучших матчей в этом сезоне.

Я пыталась разнообразить игру, играла с высоким отскоком, меняла вращение. Но не могу сказать, что у меня появилось явное преимущество, потому что один мяч Наташа ошибалась, второй она забивала. Эти изменения помогли немного сломать ход игры. Но играть в этом стиле было тяжело, так как это не мой теннис. К тому же, Наташа сегодня попадала справа даже те мячи, которые обычно она ошибалась, причём близко к линиям. В решающие моменты она рисковала, благодаря чему выигрывала важные очки», — приводит слова Весниной пресс-служба турнира.