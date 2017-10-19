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Сугита одолел Багдатиса во втором круге турнира в Стокгольме

19 октября 2017, четверг. 15:10 Теннис

Японский теннисист Юити Сугита (7) пробился в четвертьфинал турнира в Стокгольме, в трёх партиях обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 49 минут. Юити дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету уроженца Лимассола 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Сугита поспорит с победителем матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Стокгольм 2017. 2-й круг
19 октября 2017 года, четверг. 13:15 МСК
Юити
Сугита
Маркос
Багдатис
6:3 3:6 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Маркос Багдатис
Новости. Теннис
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