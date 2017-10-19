Сугита одолел Багдатиса во втором круге турнира в Стокгольме

Японский теннисист Юити Сугита (7) пробился в четвертьфинал турнира в Стокгольме, в трёх партиях обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 49 минут. Юити дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету уроженца Лимассола 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Сугита поспорит с победителем матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).