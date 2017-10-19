Гёргес вышла в полуфинал «ВТБ Кубок Кремля», где может сыграть с Вихлянцевой

Немка Юлия Гёргес (7) стала третьей полуфиналисткой турнира категории WTA Premier турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв украинку Лесю Цуренко в двух партиях — 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. Гёргес сделала 1 эйс и использовала 4 брейк-пойнта из 15. Двойных ошибок у Юлии не было. Цуренко 1 раз подала навылет, сделала 4 двойные и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.



За выход в финал Гёргес сразится либо с француженкой Ализе Корне, либо с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Напомним, что в другом полуфинале россиянка Дарья Касаткина сыграет с румынкой Ириной Бегу.