Медведев и Елгин проиграли Кабалю и Молчанову в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля»

Россияне Даниил Медведев и Михаил Елгин не смогли пробиться в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля» в мужском парном разряде. В четвертьфинальном матче российский дуэт уступил колумбийцу Хуану-Себастьяну Кабалю и украинцу Денису Молчанову (3) со счётом 4:6, 1:6.



Матч продолжался 57 минут. Кабаль и Молчанов ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали все три заработанных ими брейк-пойнта. На счету российской пары 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта.



В полуфинале Кабаль и Молчанов сыграют с белорусом Максимом Мирным и австрийцем Филиппом Освальдом (1).