Бабош и Главачкова выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

Венгерка Тимя Бабош и представительница Чехии Андреа Главачкова (1) стали победительницами турнира «ВТБ Кубок Кремля» в женском парном разряде. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3]. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Лидеры посева 4 раза подали навылет и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Для Бабош этот титул стал 15-м в карьере в парном разряде, для Главачковой — 24-м.