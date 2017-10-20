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Бабош и Главачкова выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

20 октября 2017, пятница. 13:19 Теннис

Венгерка Тимя Бабош и представительница Чехии Андреа Главачкова (1) стали победительницами турнира «ВТБ Кубок Кремля» в женском парном разряде. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3]. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Лидеры посева 4 раза подали навылет и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Для Бабош этот титул стал 15-м в карьере в парном разряде, для Главачковой — 24-м.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тимя Бабош Кубок Кремля
Новости. Теннис
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