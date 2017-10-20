Нисикори и Раонич вошли в число кандидатов на приз «Любимцу болельщиков»

Официальный «твиттер» ATP-тура представил очередной список кандидатов на звание «Любимца болельщиков». На эту награду претендуют японец Кей Нисикори, француз Люка Пуи, американец Сэм Куэрри, испанец Альберт Рамос-Виньолас и представитель Канады Милош Раонич. Голосование в этой категории завершится 6 ноября.

Фото кандидатов доступно в «твиттере» ATP-тура.

По условиям конкурса в список претендентов могут войти только теннисисты из топ-25 чемпионской гонки ATP-тура по состоянию на 11 сентября 2017 года.