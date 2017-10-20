Касаткина вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля», обыграв Бегу в двух сетах

Россиянка Дарья Касаткина стала первой финалисткой «ВТБ Кубка Кремля» — 2017, обыграв румынку Ирину Бегу в двух партиях — 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Бегу 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



В финале Касаткина сыграет либо со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой, либо с немкой Юлией Гёргес (7).