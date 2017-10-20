Беранкис стал последним полуфиналистом «ВТБ Кубка Кремля», обыграв Бублика

Литовец Ричардас Беранкис (SR) вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», переиграв представляющего Казахстан Александра Бублика (LL) в двух партиях — 7:5, 6:1. Во второй партии Бублик получил от Беранкиса «скрытую баранку», проиграв шесть геймов подряд.



Теннисисты провели на корте ровно час. Беранкис 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Бублика 9 эйсов, 4 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



В полуфинале Беранкис сыграет с французом Адрианом Маннарино (3). В другом полуфинале состоится боснийское дерби между Дамиром Джумхуром и Мирзой Башичем.