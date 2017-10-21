Касаткина: соперница играла намного лучше меня. Видимо, она была лучше настроена

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала своё поражение от немки Юлии Гёргес со счётом 1:6, 2:6 в финале «ВТБ Кубка Кремля».



«Что сегодня не получилось? Соперница играла намного лучше меня. Об этом можно сразу сказать, даже не смотря на матч со стороны. Она играла очень агрессивно. Я мало что могла сделать, правда. Даже когда я наносила хорошие, качественные удары, она всё равно мне отвечала мне ещё более классными ударами. Видимо, она была настроена лучше меня. Даже при том, что я очень хотела выиграть титул, видимо, она хотела этого больше.



Во втором сете у меня был шанс. Я вела 1:0, было несколько брейк-пойнтов. На одном из них у неё была вторая подача. Я понимаю сейчас, что приняла неправильное решение – решила забежать под право и поставить всё если не на один, то на два удара. У меня была очень хорошая позиция, просто она была к этому готова. И в итоге розыгрыш закончился не в мою пользу. Но это тожеопыт, и в следующий раз я буду лучше знать, что делать», — сказала Касаткина в ответ на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Гёргес легко обыграла Касаткину и стала чемпионкой «ВТБ Кубка Кремля»