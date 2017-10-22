Джумхур — первый теннисист, сделавший «российский дубль»

25-летний босниец Дамир Джумхур стал первым теннисистом, сделавшим «российский дубль» — выигравшим и St. Petersburg Open, и «ВТБ Кубок Кремля» за один год. Напомним, что соревнования в Санкт-Петербурге проводятся с 1995 года (с перерывом на 2014-й), а в Москве — с 1990-го.



За всю карьеру оба турнира выигрывали также россияне Евгений Кафельников и Михаил Южный, швейцарец Марк Россе и хорват Марин Чилич. Кафельников победил на дебютном соревновании в Санкт-Петербурге, а затем становился чемпионом «Кубка Кремля» пять раз подряд с 1997 по 2001 год. Южный выиграл в Санкт-Петербурге в 2004-м, а в Москве в 2009-м. Россе — чемпион «Кубка Кремля» в 1992 и 1993 году, а в Северной столице он победил в 1999-м. Чилич выиграл в Санкт-Петербурге в 2011-м, а в Москве в 2014-м и 2015-м.