Первый теннисист, сделавший «российский дубль», – в фотообзоре Кубка Кремля

25-летний босниец Дамир Джумхур стал первым теннисистом, сделавшим «российский дубль» — выигравшим и St. Petersburg Open, и «ВТБ Кубок Кремля» за один год. Напомним, что соревнования в Санкт-Петербурге проводятся с 1995 года (с перерывом на 2014-й), а в Москве — с 1990-го. Сегодня, 22 октября, в финале московских соревнований он победил литовца Ричардаса Беранкиса — 6:2, 1:6, 6:4.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии финального матча Джумхур — Баранкис на Кубке Кремля — 2017, подготовленные фотокорреспондентами в Москве.

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Смотрите также фоторепортаж с финального матча женского одиночного разряда Кубка Кремля Касаткина – Гёргес.

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