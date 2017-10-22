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Первый теннисист, сделавший «российский дубль», – в фотообзоре Кубка Кремля

22 октября 2017, воскресенье. 18:41 Теннис

25-летний босниец Дамир Джумхур стал первым теннисистом, сделавшим «российский дубль» — выигравшим и St. Petersburg Open, и «ВТБ Кубок Кремля» за один год. Напомним, что соревнования в Санкт-Петербурге проводятся с 1995 года (с перерывом на 2014-й), а в Москве — с 1990-го. Сегодня, 22 октября, в финале московских соревнований он победил литовца Ричардаса Беранкиса — 6:2, 1:6, 6:4.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии финального матча Джумхур — Баранкис на Кубке Кремля — 2017, подготовленные фотокорреспондентами в Москве.

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Смотрите также фоторепортаж с финального матча женского одиночного разряда Кубка Кремля Касаткина – Гёргес.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кубок Кремля Фото
Новости. Теннис
22 октября 2017, воскресенье
18:41 Первый теннисист, сделавший «российский дубль», – в фотообзоре Кубка Кремля
18:17 Мирный и Освальд выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде
18:15 В. Уильямс: я прибавила во втором сете, но Плишкова играла очень хорошо
18:10 Кар. Плишкова: я очень хорошо себя чувствовала, у меня всё получалось
18:08 Дель Потро защитил титул в Стокгольме, обыграв Димитрова
18:00 Марах и Павич победили Куреши и Роже на турнире в Стокгольме
17:53 Липски и Шаран завоевали титул на турнире в Антверпене
17:35 Шарапова: возвращаясь домой, чувствуешь себя намного приземлённее
16:37 Джумхур — первый теннисист, сделавший «российский дубль»
16:16 Мугуруса победила Остапенко в матче Белой группы Итогового чемпионата WTA
16:09 Джумхур стал чемпионом «ВТБ Кубок Кремля», отыграв 18 брейк-пойнтов из 21
15:26 Дель Потро: я хочу защитить титул в Стокгольме, но Григор сейчас очень хорош
14:53 Текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата WTA Мугуруса — Остапенко
13:32 Кар. Плишкова уверенно победила В. Уильямс в стартовом матче Итогового турнира
13:10 Шварцман: раньше видел Цонгу по телевизору, а теперь сыграю с ним
12:53 Цонга: мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить
12:07 Все участницы WTA Tour Finals, кроме Гарсии, претендуют на первую строчку
11:44 Кузнецова покинула топ-10, Шарапова опустилась на 60-ю строчку
11:21 Остапенко: мне нравится играть в зале, но корт кажется довольно медленным
11:03 Мугуруса: не буду обманывать, битва за первую строчку очень важна для меня
10:54 В. Уильямс: корт в Сингапуре очень медленный
10:48 Кар. Плишкова: группа непростая, но я довольна тем, что попала в неё
09:58 Южный стал чемпионом челленджера в Китае, разгромив Дэниэла в финале
01:03 Касаткина — о просьбе вернуть деньги за неудачную ставку: чуваки, вы лучшие
00:29 Халеп: попытаюсь выиграть каждый матч в Сингапуре, я это могу
21 октября 2017, суббота
23:53 Шарапова ждёт встречи с Пуиг 23 октября в Пуэрто-Рико
23:29 Федерер сыграет с Тиафо на старте турнира в Базеле
22:40 Беранкис: могу себя похвалить за то, что не расплескал эмоции
22:32 Джумхур: я выиграл у друга, но один из нас должен был пройти в финал
20:20 Дель Потро вышел в финал турнира в Стокгольме, обыграв Вердаско
20:07 Беранкис вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Маннарино
18:55 Н. Камельзон: ведём переговоры с сёстрами Уильямс и Шараповой
18:28 Шварцман вышел в финал турнира в Антверпене, обыграв Циципаса
18:18 Виттёфт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Люксембурге
17:20 Джумхур вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» с 11-го матчбола
17:12 Касаткина и Гёргес на церемонии награждения Кубка Кремля — 2017. Фоторепортаж
17:04 Гёргес: этот титул означает, что в моей жизни открылась новая глава
16:57 Цонга стал первым финалистом турнира в Антверпене, победив Бемельманса
16:12 Рублёв сыграет с Тимом, Хачанов — с Цонгой в первом круге турнира в Вене
16:03 Димитров победил Фоньини и вышел в финал турнира в Стокгольме
15:29 Касаткина: соперница играла намного лучше меня. Видимо, она была лучше настроена
14:49 Гёргес: Дарья, я уверена, что впереди у тебя ещё много титулов
14:45 Касаткина: поздравляю Юлию. Очень рада, что ты победила после такого перерыва
14:23 Гёргес легко обыграла Касаткину и стала чемпионкой «ВТБ Кубка Кремля»
13:52 Селиваненко: Шарапова собирает полные стадионы, и болельщики её любят
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