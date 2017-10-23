Виттёфт: завершить сезон завоеванием первого титула — это идеально

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт поделилась эмоциями после победы на турнире в Люксембурге. В финальном матче она обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5. 22-летняя Виттёфт завоевала первый титул WTA в карьере.

«Ощущения от завоевания первого титула на турнире WTA просто невероятные. Я так счастлива сейчас. Это была тяжёлая неделя, и финал получился непростым. Я просто очень рада. Завершить сезон завоеванием первого титула — это идеально.

Я говорила себе, что нужно играть агрессивно. Во втором сете борьба была упорной, и у меня возникли трудности на подаче. Но я старалась концентрироваться и действовать агрессивно. Очень рада, что смогла победить в двух сетах», — цитирует Виттёфт официальный сайт тура.