Видеообзор финального матча турнира в Антверпене Цонга — Шварцман

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга стал победителем турнира в Антверпене. В финальном матче второй сеяный в двух сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана, получившего от организаторов четвёртый номер посева, со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Цонга 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 брейка. Цонга завоевал 16-й титул в карьере, 4-й в сезоне-2017.

Видеообзор финального матча турнира в Антверпене доступен на «Чемпионате».