Шаповалов одолел Сугиту в 1-м круге Базеля, прервав серию из трёх поражений

Канадец Денис Шаповалов прервал серию из трёх поражений, одолев японца Юити Сугиту в первом круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария) в трёх партиях — 4:6, 6:2, 7:6 (7:3).



Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. Шаповалов 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Сугиты 6 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующий соперник Шаповалова определится в поединке между французом Адрианом Маннарино (7) и бельгийцем Рубеном Бемельмансом (SE).



Во второй круг вышел также южнокореец Чхун Хён, разгромивший итальянца Паоло Лоренци — 6:3, 6:1.