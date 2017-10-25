В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго тура Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют украинка Элина Свитолина и представительница Франции Каролин Гарсия. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Гарсия на Итоговом чемпионате WTA

В первом туре Каролин проиграла румынке Симоне Халеп со счётом 4:6, 2:6, а Элина уступила датчанке Каролине Возняцки — 2:6, 0:6.