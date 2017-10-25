Янкович: в 2017 году в теннисном плане для меня не было ничего хорошего

Сербка Елена Янкович рассказала, почему решила не участвовать в турнирах в этом сезоне после Открытого чемпионата США.

«Я решила не участвовать в турнирах после US Open, потому что поняла — частичное восстановление не приносит результата. Меня уже долгое время беспокоят травмы. Я хочу играть, но физически не могу выдерживать целые матчи. Я люблю теннис, и сейчас мне нелегко.

Я перенесла одну операцию на спине, скоро предстоит ещё одна. В 2017 году в теннисном плане для меня не было ничего хорошего, так что я решила сосредоточиться на восстановлении. По своей натуре я боец и всегда отдаю все силы на корте, но это было сильнее меня», — цитирует Янкович «Спортски Журнал».