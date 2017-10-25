Фучович разгромил Доналдсона в первом круге турнира в Базеле

Венгерский теннисист Мартон Фучович (Q) вышел во второй круг турнира в Базеле, в двух партиях разгромив представителя США Джареда Доналдсона со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 56 минут. Мартон 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле 25-летний Фучович поспорит с представителем Аргентины Леонардо Майером. Турнир завершится 29 октября.