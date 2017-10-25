Чорич стал соперником Чилича по второму кругу турнира в Базеле

Хорват Борна Чорич начал выступление на турнире в Базеле с победы над местным обладателем «уайлд-кард» Генри Лааксоненом со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. 20-летний уроженец Загреба, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, выполнил 4 эйса, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейков, проиграв 2 гейма на своей подаче. Генри исполнил 9 подач навылет при 12 двойных.

Следующим оппонентом Чорича станет его соотечественник Марин Чилич (2). В другом поединке дня француз Жюльен Беннето (Q) уверенно переиграл американца Дональда Янга — 6:4, 6:2.