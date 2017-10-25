Видеообзор матчей Возняцки — Халеп и Свитолина — Гарсия в Сингапуре

Датчанка Каролина Возняцки во втором туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре разгромила первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:2.

Посмотреть видеообзор встречи Возняцки — Халеп можно на «Чемпионате».

В другой встрече дня в Красной группе француженка Каролин Гарсия одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной — 6:7 (7:9), 6:3, 7:5.

Посмотреть видеообзор матча Свитолина — Гарсия можно на «Чемпионате».

По итогам двух туров место в полуфинале из этой группы себе обеспечила только Возняцки. Остальные теннисистки поспорят за вторую путёвку в плей-офф.