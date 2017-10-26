Гарсия: несколько недель назад не особо верила, что попаду в Сингапур

Француженка Каролин Гарсия рассказала о своих эмоциях от победы над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:5 в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

«Это была невероятная битва. Наш прошлый матч со Свитолиной получился очень долгим, и этот поединок прошёл по похожему сценарию. В каждом розыгрыше шла упорная борьба. Я очень рада, что справилась с этим испытанием. Я старалась играть агрессивно, когда получала шансы. В долгих розыгрышах я проявляла терпение, что и стало определяющим фактором.

Несколько недель назад я не особо верила, что попаду в Сингапур, поэтому полноценной подготовки к турниру у меня не получилось. В первой встрече я заметно нервничала, но вчера потренировалась и смогла сегодня победить Свитолину, чем очень рада", — приводит слова Гарсии официальный сайт WТА.