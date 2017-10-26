Карреньо-Буста проиграл Шварцману во втором круге турнира в Вене

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (4) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Вене, в трёх партиях проиграв представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 7:5, 1:6, 1:6. Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Пабло 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Вене Шварцман поспорит с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером. Турнир завершится 29 октября.