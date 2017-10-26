Пуи победил Гарсия-Лопеса и может сыграть с Тимом на турнире в Вене

Французский теннисист Люка Пуи пробился в четвертьфинал турнира в Вене, в двух партиях обыграв представителя Испании Гильермо Гарсия-Лопеса (Q) со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Люка 5 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Австрии Пуи поспорит с победителем противостояния Доминик Тим (Австрия, 2) — Ришар Гаске (Франция).