Хингис: думаю, во многом это идеальный момент для завершения карьеры

37-летняя швейцарка Мартина Хингис объяснила, что побудило её именно сейчас в третий и, вероятно, последний раз объявить о завершении карьеры. Хингис этой осенью вернулась на первую строчку рейтинг-листа в парном разряде, которую единолично не занимала больше 15 лет.



«Наверное, люди задаются вопросом, почему после такого года, такого сезона. Но я думаю, что во многом это идеальный момент. Хочется закончить играть, когда ты на вершине, а не когда идёшь на спад. Я и мечтать не могла о лучшем завершении карьеры.



Партнёры уже знали о моём решении, и слухи циркулировали. Удивительно, что информация так долго не уходила никуда вне теннисного круга. Все игроки поддерживали меня и были на моей стороне.



В принципе, я уже давно склонялась к такому решению. В самом начале совместных выступлений с Латишей я сказала ей: „Скорее всего, это будет мой последний год“.



Помню, как думала, когда и как смогу вернуться после первого и второго ухода из тенниса — сначала в одиночку, потом в пару. Видела сверстниц, продолжающих играть на высоком уровне, и надеялась, что смогу делать то же самое.



Благодарна судьбе и за то, что в карьере был тренерский период, когда я работала с Анастасией Павлюченковой и Сабиной Лисицки. Тогда я поняла, что ещё могу играть, пусть не в одиночке, но в паре. Всегда считала себя хорошим парным игроком, даже в первой части карьеры. Мне тогда удавалось побеждать на „Шлемах“, и я надеялась, что сейчас будет то же самое», — сказала Хингис на пресс-конференции.