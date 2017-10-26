100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хингис: думаю, во многом это идеальный момент для завершения карьеры

26 октября 2017, четверг. 21:48 Теннис

37-летняя швейцарка Мартина Хингис объяснила, что побудило её именно сейчас в третий и, вероятно, последний раз объявить о завершении карьеры. Хингис этой осенью вернулась на первую строчку рейтинг-листа в парном разряде, которую единолично не занимала больше 15 лет.

«Наверное, люди задаются вопросом, почему после такого года, такого сезона. Но я думаю, что во многом это идеальный момент. Хочется закончить играть, когда ты на вершине, а не когда идёшь на спад. Я и мечтать не могла о лучшем завершении карьеры.

Партнёры уже знали о моём решении, и слухи циркулировали. Удивительно, что информация так долго не уходила никуда вне теннисного круга. Все игроки поддерживали меня и были на моей стороне.

В принципе, я уже давно склонялась к такому решению. В самом начале совместных выступлений с Латишей я сказала ей: „Скорее всего, это будет мой последний год“.

Помню, как думала, когда и как смогу вернуться после первого и второго ухода из тенниса — сначала в одиночку, потом в пару. Видела сверстниц, продолжающих играть на высоком уровне, и надеялась, что смогу делать то же самое.

Благодарна судьбе и за то, что в карьере был тренерский период, когда я работала с Анастасией Павлюченковой и Сабиной Лисицки. Тогда я поняла, что ещё могу играть, пусть не в одиночке, но в паре. Всегда считала себя хорошим парным игроком, даже в первой части карьеры. Мне тогда удавалось побеждать на „Шлемах“, и я надеялась, что сейчас будет то же самое», — сказала Хингис на пресс-конференции.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Мартина Хингис
Новости. Теннис
26 октября 2017, четверг
22:09 Цонга одолел Джумхура во втором круге турнира в Вене, отыграв матчбол
21:59 Федерер уверенно победил Пэра во втором круге турнира в Базеле
21:48 Хингис: думаю, во многом это идеальный момент для завершения карьеры
21:04 Чилич переиграл Чорича и стал четвертьфиналистом турнира в Базеле
20:56 Штруфф и Эдмунд на решающих тай-брейках выиграли матчи в Вене
20:34 В. Уильямс: неважно, как именно достигнута победа
19:42 Видеообзор матчей в Сингапуре Остапенко — Кар. Плишкова и В. Уильямс — Мугуруса
19:09 Южный разгромил Матошевича во втором круге челленджера во Вьетнаме
18:24 Хингис и Чань обыграли Грёнефельд и Пешке на старте Итогового чемпионата WTA
18:02 Дель Потро победил Беннето и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
17:12 Островский: заинтересованы в том, чтобы Шарапова сыграла на турнире в Москве
17:06 Хингис завершит карьеру после Итогового чемпионата WTA 2017
16:52 Пуи победил Гарсия-Лопеса и может сыграть с Тимом на турнире в Вене
16:37 Карреньо-Буста проиграл Шварцману во втором круге турнира в Вене
16:28 В. Уильямс победила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
15:50 Кузнецова: многие девчонки красятся на игры, я макияжа не понимаю
14:51 Фучович вышел в четвертьфинал турнира в Базеле на отказе Л. Майера
14:31 Блинкова взяла всего три гейма в матче с Бузэрнеску на турнире в Пуатье
14:28 Остапенко: я играла расслабленно и смогла показать свой лучший теннис
13:13 В 2018 году в календаре WTA появится новый московский турнир
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — В. Уильямс в Сингапуре
12:56 Саймон: я знаю, что Серена с нетерпением ждёт возвращения на корт в 2018 году
12:49 Главачкова: в концовке матча нам с Бабош помог опыт
12:32 Бабош: мы с Главачковой сыграли агрессивно и быстро использовали свои шансы
12:20 Остапенко отдала всего четыре гейма Плишковой в матче Итогового чемпионата WTA
11:52 С. Уильямс выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе
11:28 Пэр: готовить базельские пряники почти так же тяжело, как играть с Федерером
11:27 Сафин: я потерял интерес к теннису, они все играют одинаково
10:37 Шаповалов принял участие в фотосессии для журнала Vogue
10:19 Бабош и Главачкова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в парном разряде
09:46 Макарова: после Москвы адаптироваться к корту в Сингапуре нам проще
09:37 Дель Потро: мне нужно прибавить. Я бы хотел провести в Базеле ещё несколько дней
09:18 Веснина: Сингапур нам с Макаровой понравился с первого раза
09:02 Свитолина: я упустила свои шансы в матче с Гарсией
09:02 Первушина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в Лючжоу
01:18 Гоффен встретится с Соком в 1/4 финала турнира в Базеле
00:32 Гарсия: несколько недель назад не особо верила, что попаду в Сингапур
25 октября 2017, среда
23:36 А. Зверев победил Симона и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
23:16 Дель Потро стартовал на турнире в Базеле с победы над Соузой
22:49 Лидер посева на челленджере в Бресте Медведев победил Донати в первом круге
22:41 Сок взял верх над Хасе во втором круге турнира в Швейцарии
22:07 Видеообзор матчей Возняцки — Халеп и Свитолина — Гарсия в Сингапуре
21:34 Чорич стал соперником Чилича по второму кругу турнира в Базеле
21:26 Кузнецов за 46 минут проиграл Циципасу на челленджере в Бресте
20:34 Хачанов в трёх сетах уступил Цонге в первом круге турнира в Вене
Все новости RSS
Партнерский контент