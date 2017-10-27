Гаске выбил Тима из сетки турнира в Вене

Француз Ришар Гаске нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму (2) во втором раунде соревнований категории ATP 500 в Вене (Австрия) — 4:6, 7:5, 6:1.



Поединок продлился 2 часа 22 минуты. Гаске 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Тима 6 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



За выход в полуфинал Гаске поспорит со своим соотечественником Люкой Пуи, который победил испанца Гильермо Гарсия-Лопеса.



Турнир в Вене завершится в воскресенье, 29 октября.