Гаске: матч с Тимом — один из лучших для меня в этом сезоне

Французский теннисист Ришар Гаске поделился впечатлениями после победы над представителем Австрии Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене со счётом 4:6, 7:5, 6:1.

«Я очень доволен проведённым матчем. Мне противостоял один из лучших теннисистов мира, так что это большой успех для меня. Я остался доволен своей подачей и приёмом. Думаю, это был один из лучших моих матчей в сезоне», — приводит слова Гаске официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Ришар поспорит со своим соотечественником Люкой Пуи.