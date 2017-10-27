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Победы Гаске, Эдмунда, Шварцмана и Цонги — в обзоре матчей турнира в Вене

27 октября 2017, пятница. 12:20 Теннис

Французский теннисист Ришар Гаске пробился в четвертьфинал турнира в Вене, в трёх партиях обыграв представителя Австрии Доминика Тима со счётом 4:6, 7:5, 6:1.

Британец Кайл Эдмунд оказался сильнее хозяина кортов Денниса Новака — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3).

Аргентинец Диего Шварцман победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 5:7, 6:1, 6:1, а француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл боснийца Дамира Джумхура — 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:1.

Видееобзор прошедших поединков соревнований в Вене доступен на «Чемпионате». Турнир завершится 29 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Доминик Тим Жо-Вильфрид Цонга Пабло Карреньо-Буста Ришар Гаске
Новости. Теннис
27 октября 2017, пятница
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