Победы Гаске, Эдмунда, Шварцмана и Цонги — в обзоре матчей турнира в Вене

Французский теннисист Ришар Гаске пробился в четвертьфинал турнира в Вене, в трёх партиях обыграв представителя Австрии Доминика Тима со счётом 4:6, 7:5, 6:1.
Британец Кайл Эдмунд оказался сильнее хозяина кортов Денниса Новака — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3).
Аргентинец Диего Шварцман победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 5:7, 6:1, 6:1, а француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл боснийца Дамира Джумхура — 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:1.
Видееобзор прошедших поединков соревнований в Вене доступен на «Чемпионате». Турнир завершится 29 октября.