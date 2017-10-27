Плишкова завершит год на 1-й строчке рейтинга, если выиграет титул в Сингапуре

Чешская теннисистка Каролина Плишкова завершит год на первой строчке рейтинга, если выиграет Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. На данный момент в её активе 5730 очков. Лидирует румынка Симона Халеп (6175), не сумевшая пробиться в полуфинал соревнований.

В случае выхода в финал в активе уроженки Лоуни станет 6060 очков.

В полуфинале Плишкова сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки. Победительница этого противостояния в финале сыграет либо с француженкой Каролин Гарсией, либо с американкой Винус Уильямс.