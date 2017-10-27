Макарова и Веснина успешно начали защиту титула на Итоговом чемпионате WTA

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в парном разряде. В четвертьфинальном матче вторые сеяные Макарова и Веснина в двух сетах обыграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался без малого 1 час. Макарова и Веснина реализовали 5 брейк-пойнтов из 7 и допустили 2 двойные ошибки. На счету Дабровски и Сюй Ифань 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк.

За выход в финал действующие победительницы турнира Макарова и Веснина сыграют с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон.