Победы Свитолиной и Гарсии на Итоговом чемпионате WTA — видеообзоре

Французская теннисистка Каролин Гарсия одержала вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, обыграв датчанку Каролину Возняцки со счётом 0:6, 6:3, 7:5.

Видеообзор матча Гарсия – Возняцки можно посмотреть на «Чемпионате».

Украинка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:3, 6:4. Для уроженки Одессы эта победа стала первой на турнире, первая ракетка мира потерпела второе поражение.

Видеообзор матча Свитолина – Халеп можно посмотреть на «Чемпионате»

Свитолина и Халеп не смогли выйти в полуфинал турнира. Первое место в Красной группе заняла француженка Гарсия, которая сыграет с американкой В. Уильямс. Датчанка Возняцки, ставшая второй, сразится с чешкой Кар. Плишковой.