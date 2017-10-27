Федерер: Швейцарии очень повезло, что у нас был игрок калибра Хингис

Легендарный швейцарец Роджер Федерер прокомментировал завершение карьеры его соотечественницей Мартиной Хингис.



«Хингис была одной из тех, кто показывал мне, как всё делается в теннисном мире. Очень здорово, что в команде Швейцарии был игрок её калибра, нам очень повезло. У меня остались приятные воспоминания от совместной игры с ней на Кубке Хопмана. Она была очень дружелюбной, и это мне очень нравится.



Не могу сказать, что мне грустно из-за того, что она завершает карьеру. Она долго играла в туре, сама спокойно относится к этому решению, так что всё замечательно. Могу сказать, что я всегда был и буду её фанатом», — приводит слова Федерера DNA India.