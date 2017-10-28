Гоффен победил Сока и стал соперником Федерера на турнире в Базеле

Бельгиец Давид Гоффен (3) пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), победив американца Джека Сок (5) в двух партиях — 7:6 (8:6), 6:3.



Поединок продолжался 1 час 19 минут. Гоффен выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Сока 6 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Следующим соперником Гоффена станет швейцарец Роджер Федерер. Во втором полуфинале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сыграет с хорватом Марином Чиличем.