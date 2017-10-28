Видеообзор четвертьфинальных матчей турнира в Вене

В пятницу, 27 октября, в Вене состоялись четвертьфинальные матчи одиночного разряда турнира АТР-250. Француз Жо-Вильфрид Цонга (8) победил лидера посева немца Александра Зверева со счётом 7:6 (8:6), 6:2. За выход в финал 32-летний уроженец Ле-Мана поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером, который оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана — 7:5, 7:6 (8:6).

В другом полуфинале сыграют британец Кайл Эдмунд, одолевший немца Яна-Леннарда Штруффа, и француз Люка Пуи, переигравший своего соотечественника Ришара Гаске.

Посмотреть видеообзор четвертьфинальный матчей турнира в Вене можно на «Чемпионате».