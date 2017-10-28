В. Уильямс одолела Гарсию и вышла в финал Итогового чемпионата WTA

37-летняя американка Винус Уильямс пробилась в финал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, одолев француженку Каролин Гарсию в трёх партиях — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. За весь матч Винус лишь раз проиграла свою подачу — на самом старте, во втором гейме. Подачу на матч Уильямс-старшая взяла с тройного брейк-пойнта.

Поединок продолжался два с половиной часа. Винус сделала 4 эйса, допустила 10 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Каролин 6 подач навылет, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 13.

В финале Уильямс сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки. Победительница этого матча опередит чешку Каролину Плишкову и закончит год третьей ракеткой мира, менее чем в 200 очках позади румынки Симоны Халеп и испанки Гарбинье Мугурусы.